Бразильский хирург Бруно Гоббато использовал гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro во время артроскопии плечевого сустава. О своем опыте хирург рассказал порталу MacMagazine.

По словам Гоббато, шлем Vision Pro позволил ему следить за операцией на виртуальном экране, сопоставимом по размеру с кинотеатральным. Причем он отдельно отметил высокое разрешение изображения и возможность одновременного просмотра виртуальных объектов и реальных в виде экрана и пациента соответственно.

«При артроскопии плечевого сустава используется камера внутри сустава, и хирурги выполняют операцию, глядя прямо на экран. С помощью этого устройства я мог видеть изображение размером с киноэкран с высоким разрешением, а также видеть результаты обследования пациента и 3D-модели в режиме реального времени», — заявил Гоббато.

Кроме того, врач оказался восхищен динамическим диапазоном камер устройства, который позволяет сохранять четкость изображения даже при ярком операционном освещении.