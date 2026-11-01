Предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева рассмотреть возможность участия России в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ) стало одной из наиболее заметных инициатив 13-го саммита объединения, состоявшегося 30 октября 2026 года в Анкаре. Казахстанский лидер предложил рассмотреть два возможных формата взаимодействия: участие Москвы в механизме «ОТГ+» либо предоставление ей статуса наблюдателя. На первый взгляд, речь идет о расширении международного сотрудничества организации. Однако за этой инициативой просматривается более масштабный геополитический расчет, затрагивающий интересы России, Турции, Казахстана и Азербайджана, а также будущее региональных отношений в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Принципиально важно, что Токаев не предложил полноценное членство России в ОТГ. Россия не является тюркским государством, а объединение изначально создавалось на основе общей языковой, исторической и культурной идентичности. Вместе с тем форматы «ОТГ+» и наблюдательства позволяют привлекать внешних партнеров, не пересматривая основные принципы организации.

Обосновывая свою инициативу, казахстанский президент обратил внимание на многовековые связи России с тюркским миром, проживание на ее территории многочисленных тюркских народов и поддержку проекта «Алтай — колыбель тюркской цивилизации». Однако объяснять предложение исключительно историческими и культурными обстоятельствами было бы недостаточно. Его необходимо рассматривать в контексте усиливающегося геополитического значения Центральной Азии, где пересекаются интересы России, Турции, Китая и западных государств.

Казахстан, проводящий многовекторную внешнюю политику, заинтересован в том, чтобы развитие тюркской интеграции не воспринималось как альтернатива отношениям с Москвой. Россия остается важным торгово-экономическим партнером Астаны, а обе страны связаны участием в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поэтому инициатива Токаева может рассматриваться как попытка совместить укрепление тюркского сотрудничества с сохранением конструктивных отношений с Россией. Одновременно она позволяет Казахстану выступить посредником между различными интеграционными форматами и укрепить собственную дипломатическую роль.

Для Москвы возможное участие в ОТГ также имеет вполне конкретный интерес. Прежде всего, это дополнительный институциональный канал взаимодействия с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа, которые постепенно усиливают координацию экономических и внешнеполитических усилий. Участие в работе организации позволило бы России непосредственно обсуждать инициативы, формирующие региональную повестку, поддерживать регулярные контакты с руководством стран объединения и учитывать их коллективные приоритеты.

Экономические возможности также имеют существенное значение. ОТГ постепенно расширяет деятельность в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и цифровых технологий. Для России присутствие на этой площадке могло бы облегчить обсуждение новых торговых и инфраструктурных проектов, способствовать развитию производственных связей и поиску дополнительных рынков. Важен и гуманитарный аспект: на российской территории проживают многочисленные тюркские народы, поэтому сотрудничество с ОТГ могло бы расширить возможности образовательных, научных и культурных обменов.

Впрочем, потенциальные преимущества не следует переоценивать. Статус наблюдателя или участие в формате «ОТГ+» не дают России автоматического права влиять на решения организации. Реальная ценность такого взаимодействия будет зависеть от конкретных проектов и готовности сторон учитывать взаимные интересы. Для Москвы это скорее возможность сохранить непосредственный диалог с государствами, которые все активнее формируют самостоятельную региональную повестку, чем инструмент получения дополнительных рычагов влияния.

Особенно отчетливо значение этого вопроса проявляется в транспортно-логистической сфере. Одним из приоритетов ОТГ является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, связывающего Китай и Центральную Азию с Кавказом, Турцией и европейскими рынками. Казахстан и Азербайджан занимают в этой системе ключевые позиции. По данным, представленным Токаевым на саммите, за первые девять месяцев 2026 года объем перевозок по Среднему коридору увеличился на 30%, а транзитные перевозки — на 90%.

Развитие этого маршрута имеет для России двойственное значение. С одной стороны, укрепление альтернативных транспортных направлений создает дополнительные возможности для международной торговли. С другой — оно меняет конкурентную среду евразийских перевозок и влияет на значение традиционных российских маршрутов. Поэтому участие Москвы в диалоге с государствами ОТГ могло бы способствовать согласованию интересов в логистике и поиску взаимодополняющих решений. Однако рассчитывать на автоматическое устранение конкуренции между маршрутами было бы преждевременно.

Не менее важен турецкий фактор. Анкара на протяжении многих лет выступает одним из главных инициаторов институционального развития тюркского сотрудничества и рассматривает ОТГ как важную площадку укрепления своих связей с Центральной Азией и Азербайджаном. Поэтому возможное участие России неизбежно поставит вопрос о согласовании интересов внутри организации и сохранении ее самостоятельности.

Вместе с тем российско-турецкие отношения не ограничиваются конкуренцией за региональное влияние. Москва и Анкара взаимодействуют в торговле, энергетике, транспортной сфере и региональной дипломатии. Участие России в формате «ОТГ+» могло бы стать дополнительной площадкой для такого диалога. Однако Турции предстоит учитывать, что расширение внешнего взаимодействия не должно размывать первоначальную идентичность организации и превращать ее в инструмент реализации интересов сторонних государств.

Для Азербайджана инициатива Токаева также имеет практическое значение. Баку является одним из ключевых участников тюркской интеграции и важным связующим звеном между Центральной Азией, Кавказом и Турцией. Развитие Среднего коридора повышает транспортное и экономическое значение страны, одновременно укрепляя ее позиции в региональной дипломатии.

Азербайджан поддерживает тесные отношения с Турцией, развивает сотрудничество с государствами Центральной Азии и сохраняет многоплановые связи с Россией. Поэтому расширение взаимодействия ОТГ с Москвой потенциально может открыть дополнительные возможности для торговли, логистики и энергетического сотрудничества. Вместе с тем для Баку принципиально важно, чтобы подобное расширение не ослабляло самостоятельность организации и не создавало условий для доминирования в ней какого-либо внешнего игрока.

Особого внимания заслуживает заявление Токаева о том, что ОТГ не является военным альянсом и не должна превращаться в подобную структуру. Это уточнение позволяет лучше понять логику его инициативы. Казахстан выступает за расширение международных связей организации, но не за ее трансформацию в военно-политический блок. Такой подход соответствует интересам Астаны, которая стремится сохранять рабочие отношения одновременно с Россией, Китаем, Турцией и западными странами.

При этом российское участие потребует решения ряда институциональных вопросов: определения полномочий внешних партнеров, правил их присутствия и сфер взаимодействия. Наиболее ограниченный вариант предполагает участие Москвы в отдельных мероприятиях и проектах в рамках «ОТГ+». Более системный формат предусматривает получение статуса наблюдателя и регулярные контакты с организацией. Наконец, инициатива может остаться на уровне дипломатического предложения, если государства объединения не достигнут согласия относительно условий такого взаимодействия. На сегодняшний день говорить о принятом решении преждевременно.

Таким образом, предложение Токаева выходит за рамки обсуждения возможного статуса России в ОТГ. Казахстан фактически предлагает расширить международное взаимодействие организации, сохранив ее культурно-историческую основу и самостоятельность. Для Москвы это возможность получить дополнительную площадку диалога с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа, для Анкары — необходимость определить параметры открытости объединения, а для Баку — дополнительный инструмент развития региональных связей.

Главный вопрос заключается в том, удастся ли совместить расширение сотрудничества с сохранением самостоятельности ОТГ. Если участники смогут выработать прозрачные правила взаимодействия с внешними партнерами, инициатива Токаева может получить практическое продолжение. В противном случае она останется дипломатическим сигналом, не приведшим к институциональным изменениям.

В любом случае сама постановка вопроса свидетельствует о том, что тюркская интеграция постепенно выходит за пределы культурно-гуманитарной повестки. ОТГ становится все более значимой площадкой экономического и политического взаимодействия, а ее дальнейшее развитие будет влиять на общую конфигурацию отношений в Евразии. В этом и заключается более широкий смысл предложения Токаева: не столько включить Россию в тюркский мир, сколько создать дополнительные механизмы взаимодействия между различными центрами влияния в одном из наиболее важных регионов континента.

Заур Нурмамедов