В дом защитника «Реала» Эдера Милитао пробрались воры во время матча 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Барселону» (2:1), сообщает El Mundo.

Воры проникли в дом футболиста, расположенный в элитном районе Ла Моралеха, через окно ванной комнаты на третьем этаже. Были похищены часы и ювелирные украшения на сумму более € 350 тыс. В это время члены семьи Милитао смотрели игру на первом этаже.

Милитао обнаружил пропажу ценных вещей после возвращения домой. На место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе с представителями частной службы охраны жилого комплекса.

«Реал» набрал 24 очка после 10 матчей в чемпионате Испании и занимает третье место в турнирной таблице. (championat.com)