Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасемом аль-Будайви вопросы дальнейшего укрепления мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает #, об этом Мирзоян сообщил в социальной сети X по итогам встречи, состоявшейся в столице Бахрейна Манаме.

По словам главы армянского МИД, стороны обсудили укрепление институционального сотрудничества и расширение экономических связей.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам развития региональной транспортной инфраструктуры, реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), дальнейшего институционального закрепления мира между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации на Ближнем Востоке.