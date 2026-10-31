Переговоры США с Ираном по урегулированию никогда не прекращались. С таким утверждением выступил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Атланте, передает Reuters.

«Переговоры на самом деле никогда не прекращались. Продолжаются активные контакты, в некоторых случаях напрямую, но чаще через посредников», — заявил дипломат.

По словам Рубио, Вашингтон открыт к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. При этом дипломат сказал, что не располагает информацией о конкретных сроках переговоров, поскольку соответствующие решения принимает президент США Дональд Трамп. Также он отказался говорить и о возможном возобновлении военной операции против Ирана.