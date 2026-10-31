Федеральная служба безопасности России (ФСБ) получила от США по партнёрским каналам информацию о подготовке террористического акта в Москве.

Как сообщает #, информацию об этом распространила пресс-служба ФСБ.

Сообщается, что в настоящее время российские спецслужбы принимают соответствующие меры.

Напомним, сегодня посольство США в России предупредило своих граждан о «достоверной угрозе» массовых жертв на территории музея-заповедника «Царицыно». Посольство заявило, что дипломаты получили информацию об угрозе, которая может привести к массовым человеческим жертвам на территории музея-заповедника «Царицыно».