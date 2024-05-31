Во Франции 22 мая сотрудники Главного управления внутренней безопасности арестовали 18-летнего уроженца Чечни – его подозревают в подготовке теракта в Сент-Этьене во время футбольных матчей на Олимпиаде.

Согласно сообщению Министерства внутренних дел Франции, подозреваемый готовил атаку на стадион «Жоффруа-Гишар» во время матчей, которые должны пройти там в рамках предстоящих летних Олимпийских игр.

Отмечается, что он «активно готовился» к нападению «как на зрителей, так и на полицию», в результате которого сам он намеревался «погибнуть как мученик». Это первая предотвращенная спецслужбами атака на Олимпиаду-2024, отметили в министерстве.

Как пишет BFMTV со ссылкой на источник, подозреваемого задержали дома. Ему предъявили обвинение в «организации преступного террористического сообщества с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям». Сам арестованный отрицает, что готовил нападение.

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, однако футбольные матчи пройдут и в других городах Франции. В частности, шесть игр запланированы на стадионе «Жоффруа-Гишар» в городе СентЭтьен – административном центре департамента Луара региона Рона-Альпы на юго-востоке Франции.

Ранее на этой неделе сообщалось, что полиция Франции задержала около десяти представителей чеченской диаспоры, подозреваемых в радикализации. Силовики провели масштабную операцию в нескольких городах, в том числе в Реймсе, Страсбурге и Тулузе. (svoboda.org)