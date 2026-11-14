Дональд Трамп хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Обсуждать окончание войны в Украине Трамп в Шэньчжэне не планирует, а главной темой трехсторонней беседы станет американская война против Ирана, сообщает Bloomberg. Москва и Пекин согласование встречи пока не подтвердили.

Ранее Трамп пытался позиционировать свои отношения с Си как дружеские, но война в Иране стала для них испытанием. Боевые действия разрушили устоявшиеся экономические связи Пекина с Тегераном, при этом КНР стала оказывать партнерам военную поддержку, чего президент США публично не признает. Также Трамп хотел бы обсудить с Си и Путиным вопросы ядерного разоружения, но в Белом доме сомневаются, насколько готовы к этому разговору китайский лидер и российский президент, пишет CNN со ссылкой на источники среди дипломатов США. «Мы не ожидаем достижения какого-либо соглашения. Я бы охарактеризовал это как отправную точку», — добавил один из собеседников медиа.

Беседа Си с Трампом пройдет на фоне громкого для Соединенных Штатов скандала вокруг бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, чью любовницу Элис Хуанг подозревают в шпионаже в пользу Китая. Хотя сотрудники администрации Трампа преуменьшают значение этого инцидента и заявляют, что он не будет иметь отношения к визиту президента в Шэньчжэнь, и он не будет поднимать этот вопрос с Си Цзиньпином.

Другим неблагоприятным фактором американские дипломаты называют ситуацию между КНР и Тайванем. Отношения Пекина и Тайбэя осенью 2026 года остаются крайне напряженными. Китайский флот в начале ноября провел одни из крупнейших учений в истории, которые на Тайване расценили как «репетицию» вторжения с материка на остров. Затем Си публично объявил о «непременном воссоединении родины» и призвал народ Тайваня противостоять «сепаратистским силам».

Ранее источники WSJ сообщали, что Путин в телефонном разговоре предлагал использовать поля саммита в Шэньчжэне как «вторую Ялтинскую конференцию», где главы трех государств разделили бы мир на сферы влияния. В рамках «второй Ялты» Путин рассчитывал договориться о мире в Украине на своих условиях, но эта идея поддержки у других участников встречи не нашла. (themoscowtimes.com)