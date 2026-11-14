Варшава приняла решение поставить на паузу взносы на закупку американских вооружений для передачи Киеву, сообщил 13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск. «На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на проект PURL, то есть на европейские деньги для закупки американского оружия для Украины. Поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение, помогали и продолжаем помогать Украине действительно в очень больших масштабах», — сказал он телеканалу TVP Info (цитата по «РБК-Украина»). Программа PURL, запущенная в июле 2025 года, предполагает, что европейские страны и Канада закупают американское оружие по запросам Украины.

По словам польского премьера, он уже проинформировал генсекретаря НАТО Марка Рютте о приостановке платежей. Туск обосновал это высоким бюджетным дефицитом Польши и большими расходами на оборону — «одними из самых высоких в Европе». За первый год реализации PURL 29 стран профинансировали военные поставки Киеву на более чем $6,7 млрд, сообщало в июле правительство Украины. По данным украинского Минобороны, через этот механизм страна получала около 95% всех ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и до 90% ракет для других систем ПВО, а также боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Общий вклад Польши в инициативу PURL составил $100 млн — об их выделении в ноябре 2025 года объявлял глава польского МИД Радослав Сикорский. В декабре эти средства вошли в совместный пакет помощи на $500 млн, который Варшава профинансировала вместе с Германией и Норвегией для закупки американского оружия Украине.

На прошлой неделе источники Bloomberg сообщали, что приток взносов по программе PURL замедлился и дефицит собранных средств по уже одобренным пакетам достиг около $2 млрд. США, по данным агентства, собирались призвать союзников по НАТО выделить больше средств. (themoscowtimes.com)