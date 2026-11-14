Немецкие спецслужбы — Федеральную разведывательную службу Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) — наделят широким набором дополнительных полномочий, которых они были лишены со времен своего создания после Второй мировой войны. Законопроект об этом был принят Бундестагом в пятницу, пишет Deutsche Welle.

Спецслужбы получат «оперативные» полномочия, тогда как раньше они преимущественно занимались сбором информации. В частности, агентам разрешат осуществлять хакерские атаки и проводить диверсии за рубежом при угрозе нацбезопасности. А контрразведке BfV при определенных условиях позволят тайно проникать в квартиры.

Помимо этого, оперативникам разрешат удаленно взламывать устройства подозреваемых для чтения зашифрованных мессенджеров и применять средства ИИ для анализа больших массивов данных. Также контрразведка получила право в исключительных случаях вербовать в качестве информаторов подростков 16–17 лет, а внешняя разведка — дольше хранить перехваченные за рубежом данные.

«Разведывательные ведомства превращаются в полноценные спецслужбы. Эти меры нужны нам для борьбы с врагами демократии, которые угрожают стране как извне, так и изнутри», — заявил глава МВД Германии Александер Добриндт, который ранее называл проект «реформой века». Он отметил, что новые полномочия необходимы спецслужбам из-за роста зарубежного шпионажа, особенно со стороны России, Китая и Ирана.

В то же время депутат от «Левой партии» Клара Бюнгер заявила, что новые возможности силовиков сравнимы с созданием «новой немецкой тайной полиции» (цитата по Tagesschau). Аналогичные полномочия до окончания холодной войны были только у Министерства госбезопасности находившейся в советской орбите ГДР. Реформа ослабила принцип, принятый при создании Западной Германии в 1949 году, согласно которому полномочия полиции и разведки строго разделялись, чтобы не допустить возрождения методов нацистского гестапо и восточногерманского «Штази».

Обеим службам, впрочем, по-прежнему запрещены физические ликвидации, проведение открытых обысков и арестов (это остается исключительно за полицией, отмечает Handelsblatt), а за их действиями будет следить специально расширенный Независимый контрольный совет, пишет Die Zeit.

Как отмечает Euronews, реформа, судя по всему, нацелена на реализацию принципа сдерживания, как и в оборонительной сфере. Глава BND Мартин Йегер заявил, что Германия должна продемонстрировать противнику, «что мы способны делать очень похожие вещи, чтобы и другая сторона почувствовала боль».

За принятие закона в Бундестаге проголосовали 308 депутатов, против — 190, еще 71 парламентарий воздержался. (themoscowtimes.com)