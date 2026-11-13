Иракские власти восстанавливают транспортировку нефти через Ормузский пролив на мировой рынок под контролем армии Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр иностранных дел арабской республики Фуад Хусейн.

«Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США», — указал Хусейн, слова которого привел телеканал Dijlah TV.

Глава иракского МИД также отметил, что все дипломатические усилия Багдада направлены прежде всего на то, чтобы «купировать кризисы и оградить Ирак от последствий региональных конфликтов». По убеждению Хусейна, в настоящее время «регион находится в состоянии «ни войны, ни мира» на фоне растущих опасений по поводу возможного возобновления противостояния и эскалации напряженности».