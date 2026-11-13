Представители Армении и США обсудили проект TRIPP и вопрос редкоземельных элементов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что 13 ноября под сопредседательством заместителя министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваана Костаняна и заместителя помощника госсекретаря США Питера Андреоли в формате видеоконференции состоялась встреча рабочей группы по реализации Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Стороны рассмотрели ход выполнения отраслевых инициатив, намеченных Соглашением, вопросы, касающиеся реализации проекта TRIPP, а также другие темы двусторонней повестки.

В центре обсуждений находились вопросы, касающиеся энергетики, критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также образовательного и культурного сотрудничества.