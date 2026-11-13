Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) направила официальное письмо протеста в УЕФА в связи с демонстрацией провокационных баннеров и символики во время матча между сборными Армении и Кипра.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел 12 ноября в ходе встречи пятого тура группы C2 Лиги наций УЕФА.

Согласно заявлению АФФА, на трибунах были продемонстрированы название и флаг бывшего самопровозглашенного сепаратистского режима, незаконно существовавшего на территории Азербайджана.

В ассоциации назвали недопустимым использование символики прекратившего существование сепаратистского образования во время международного футбольного матча.

В связи с произошедшим АФФА направила официальный протест в УЕФА.