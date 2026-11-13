Сборная Бельгии по футболу обыграла сборную Турции со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Встреча прошла в Измире. Турки открыли счет усилиями Арды Гюлера на 20-й минуте, однако бельгийцы отыгрались и вышли вперед благодаря голам Кевина Де Брейне на 27-й минуте и Шарля Де Кетеларе на 30-й минуте.

Победа позволила сборной Бельгии набрать девять очков и подняться на второе место в группе 1 лиги A. Турция же осталась на последнем, четвертом месте турнирной таблицы.

В следующем туре, который пройдет 15 ноября, бельгийцы на своем поле примут сборную Италии, а турки сыграют в гостях против команды Франции.

Сборная Турции ранее досрочно лишилась шансов на выход в четвертьфинал Лиги наций.