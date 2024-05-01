Германская «Боруссия» из Дортмунда со счетом 1:0 обыграла французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Дортмунде.

Мяч на 36-й минуте забил Никлас Фюллькруг.

Ответный матч состоится 7 мая в Париже. В другом полуфинале встречаются испанский «Реал» и германская «Бавария». Первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.

«Боруссия» и ПСЖ играли в одной группе в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Встреча в Париже закончилась победой хозяев (2:0), в Дортмунде команды сыграли вничью (1:1). По итогам группового этапа «Боруссия» заняла первое место в квартете, ПСЖ — второе. В 1/8 финала ПСЖ обыграл испанский «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1), в четвертьфинале французская команда прошла «Барселону» (2:3, 4:1). «Боруссия» в 1/8 финала оказалась сильнее нидерландского ПСВ (1:1, 2:0), а в четвертьфинале обыграла испанский «Атлетико» (1:2, 4:2).