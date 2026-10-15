«Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:2 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. Счет на 13-й минуте открыл Дезире Дуэ, выведя парижан вперед. В составе ПСЖ также отличился Магнес Аклиуш, забивший на 63-й минуте после передачи Усмана Дембеле, а свой гол за «Сити» провел Эрлинг Холанд.

В воротах ПСЖ весь матч отыграл россиянин Матвей Сафонов, пропустивший гол от Холанда. У «Манчестер Сити» стартовым вратарем вышел Джанлуиджи Доннарумма, бывший одноклубник Сафонова по парижскому клубу.

Перед игрой главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о тактическом плане на матч. «Мы будем играть так, как делаем это всегда — постоянно атаковать. […] Мне нравится игра команд Энцо Марески. Они действуют очень открыто и делают ставку на атаку», — заявил специалист.

В первом туре обе команды одержали победы: ПСЖ разгромил «Слован» 6:1, а «Манчестер Сити» обыграл «Порту» 2:0. Для Сафонова матч с «Сити» стал девятым из десяти в сезоне, в которых он пропустил хотя бы один гол.