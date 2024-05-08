Футболисты испанского «Реала» дома со счетом 2:1 обыграли германскую «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышли в финал турнира. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе победителей два гола забил Хоселу, отличившийся на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У «Баварии» отличился Альфонсо Дэвис (68). Первая игра между командами прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2. В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая по итогам двух матчей победила французский «Пари Сен-Жермен» (1:0, 1:0).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).