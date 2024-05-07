Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стал первым финалистом турнира. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Мяч на 50-й минуте забил Матс Хуммельс. Первая встреча, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой «Боруссии» со счетом 1:0.

В финале «Боруссия» встретится с победителем противостояния между германской «Баварией» и испанским «Реалом». Первый матч между командами прошел в Мюнхене и завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.

«Боруссия» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Впервые дортмундцы вышли в финал главного европейского клубного турнира в 1997 году, тогда команда со счетом 3:1 обыграла итальянский «Ювентус». В 2013 году «Боруссия» со счетом 1:2 уступила «Баварии». ПСЖ играл в финале Лиги чемпионов один раз: в 2020 году команда потерпела поражение от «Баварии» (0:1).