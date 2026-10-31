Послы Польши в КНР и Румынии Якуб Кумох и Павел Солох отказались от выполнения своих обязанностей в связи с кризисом вокруг Конституционного суда.

О своем решении дипломаты сообщили в X.

30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через возведенное правоохранителями ограждение. В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву.