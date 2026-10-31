Министерство иностранных дел Мексики отвергло притязания властей американского штата Техас на девять островов на пограничной реке с США Рио-Браво, указав на невозможность пересмотра государственной границы по решению региональных властей. Об этом говорится в информационной ноте внешнеполитического ведомства.

«Граница между Мексикой и Соединенными Штатами не может быть изменена решением правительства штата. Ее пределы определяются критериями, установленными в международном договоре», — отмечается в документе, выпущенном мексиканским МИД в ответ на решение властей Техаса включить девять островов русле Рио-Браво в земельный реестр штата.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно Договору о границе 1970 года между Мексикой и США, линия разграничения на реке Рио-Браво проходит по центру обычного русла реки, что определяет суверенитет над землями по обе стороны рубежа независимо от их прежней принадлежности. Единственным органом, уполномоченным обоими правительствами применять положения договора и определять государственную принадлежность каждого острова, является Международная комиссия по границам и водам, и «ни один орган власти штата не обладает такими полномочиями».

В МИД также напомнили, что в соответствии с договором ни одна из стран не имеет права возводить сооружения, которые, по оценке комиссии, могут затруднить нормальное течение реки. Мехико намерен внимательно отслеживать любые действия в пограничной зоне и подтверждает приверженность соблюдению двусторонних соглашений и диалогу через установленные механизмы.