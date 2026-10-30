Украина работает над тем, чтобы ее ракеты и беспилотники могли доставать до более отдаленных территорий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что получил доклад по итогам дипстрайков в сентябре-октябре и поблагодарил военных за меткость и «регулярную качественную реализацию украинских дальнобойных санкций».

«На каждый российский удар по нашим городам и громадам всегда есть наш вполне справедливый ответ. На сегодня в досягаемости наших дипстрайков российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и работаем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и еще более отдаленных российских территорий», — отметил президент.

Зеленский добавил, что были определены ключевые направления для дальнейшего применения «дальнобойных санкций».

«Будут масштабироваться и наши подразделения дипстрайков — как на основе способностей СБУ и, в частности, Центра специальных операций «Альфа», так и на основе наших разведок и других составляющих сил обороны Украины», — рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинская дальнобойность является одной из реальных гарантий сохранения независимости Украины во время войны и будет одной из долгосрочных гарантий безопасности после наступления мира.