Израиль нанес удары по южным территориям Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там находилась инфраструктура военизированного шиитского движения «Хезболла» и инженерная техника, с помощью которой моджахеды пытались восстановить свои постройки, утверждают в израильской армии.

«Присутствие техники и деятельность «Хезболлы» в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном»,— сообщили там.

При обстреле погиб один человек, сообщил телеканал «Аль-Маядин». Еще несколько людей получили ранения. Авиаудары были нанесены между городами Мусайлих и Наджария, уточнил телеканал.