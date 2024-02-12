В ночь на 12 февраля израильские ВВС нанесли более 50 ударов по г. Рафиях на юге сектора Газа на границе с Египтом. Согласно израильским ТГ-каналам, был нанесен удар по штаб-квартире ХАМАСа. Отмечается, что ликвидированы высокопоставленные члены организации.

В ходе операции освобождены двое захваченных 7 октября ХАМАСом израильтян.По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на палестинские медицинские источники.