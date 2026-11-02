Страны НАТО опасаются усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, в том числе по вопросам размещения войск, украинского урегулирования и дальнейшего сотрудничества с Россией. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Существует риск того, что все эти вещи — пересмотр стратегии размещения американских войск, ситуация на Украине, европейский порядок в сфере безопасности — каким-то образом будут рассматриваться как часть гораздо более масштабной сделки», — привела газета комментарий экс-сотрудника НАТО Оаны Лунгеску.

В основе опасений НАТО лежит запланированный пересмотр состава американских войск в Европе, который Трамп может использовать в своих целях, как и сокращение взносов на финансирование НАТО и ограничение программы PURL для Украины в пользу возможного более тесного сотрудничества с Россией. Отдельную тревогу в Европе вызывает трудность восполнения американского вклада в средства РЭБ, ПВО, разведку и логистику.

Отмечается, что возможная победа демократов на выборах может повлечь за собой серьезные ограничения во внутренней политике Трампа, что в теории может побудить американского лидера закрепить свои успехи во внешней политике. «Он может быть очень зол, очень суров», — заявил источник Politico, имея в виду возможную реакцию Трампа на гипотетическое поражение республиканцев.

В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты находятся под контролем Республиканской партии.