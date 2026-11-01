Флавиу Болсонару покинул Бразилию сразу после того, как победителем на президентских выборах был объявлен Луис Инасиу Лула да Силва. В настоящее время он находится в США. «Он может оставаться здесь столько, сколько захочет», — заявил президент США Дональд Трамп беседуя с журналистами во время празднования Хэллоуина в своем имении «Мар-а-Лаго» во Флориде.

Как ранее сообщило агентство Reuters, Болсонару въехал в Соединенные Штаты на основании «гуманитарного пароля на въезд» (humanitarian parole) — статус, который, как правило, предоставляется сроком на один год.

По прибытии в США Болсонару опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что президентские выборы были «украдены».

Первоначально в письме он назвал себя «действительно избранным президентом Бразилии», однако позднее удалил эту формулировку и во второй версии назвал себя «лидером Бразилии». Он также заявил о намерении руководить деятельностью бразильской оппозиции из США. Болсонару отверг утверждения о том, что его отъезд из страны был бегством. По его словам, он лишь стремился избежать «политического преследования».

В письме, опубликованном в соцсети X, Болсонару заявил о нарушениях в ходе голосования, призвал международное сообщество внимательно следить за развитием событий в Бразилии и поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за содействие его поездке, а Дональда Трампа — за то, что тот приветствовал его приезд в США.