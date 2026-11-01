Администрация Трампа намерена выслать задержанных в США афганцев на родину транзитом через территорию Пакистана. Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении агентства The Associated Press, первые авиарейсы отправятся из центров содержания Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штате Луизиана в начале недели. Правозащитные организации предупреждают, что этот шаг ставит под угрозу жизни людей, многие из которых бежали от преследований после сотрудничества с американскими военными и гуманитарными миссиями и теперь могут столкнуться с местью со стороны талибов.

Планы высылки афганских граждан в Пакистан первоначально освещались агентством Bloomberg, а позднее издание The New York Times дополнило картину, сообщив о последующей их переправке в Афганистан. Ожидается, что в общей сложности будет депортировано более 150 афганских иммигрантов, что сделает это одной из крупнейших единовременных высылок афганцев. Среди депортируемых — родственники тех, кто помогал американским военным и ЛГБТ-персоны, которым в Афганистане грозит смертная казнь.

Представитель Министерства внутренней безопасности США отказался комментировать готовящиеся операции по выдворению, сославшись на необходимость обеспечения безопасности персонала и секретности оперативных мероприятий. При этом факт подготовки высылки подтверждается закрытыми судебными материалами.

Правозащитники и законодатели подвергли действия властей жесткой критике. Шон Вандайвер, ветеран ВМС США и руководитель группы #AfghanEvac, назвал происходящее бессовестным нарушением прав человека. Организация Human Rights First подтвердила информацию о готовящемся во вторник рейсе из Луизианы. Директор по политике организации Савитри Арви охарактеризовала массовую высылку людей в руки талибов как беспрецедентный акт, напомнив о предыдущих подобных инцидентах при текущей администрации: высылке иранских диссидентов и христиан через Катар и Кувейт в Иран, а также передаче российского оппозиционера в Россию транзитом через Египет.

Представители Демократической партии в Конгрессе также осудили готовящиеся меры. Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин призвала законодательный орган вмешаться и предотвратить отправку женщин, детей и бывших союзников американских вооруженных сил на территории, подконтрольные талибам. Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь расценил это как предательство обещаний, данных союзникам, и обречение их на пытки и смерть.

Практика высылки иммигрантов в третьи страны применялась администрацией Трампа и ранее. Этот механизм используется как средство устрашения или в ситуациях, когда прямая отправка невозможна из-за отсутствия дипломатических связей, как в случае с правительством талибов. Зачастую иммиграционные судьи признавали, что возвращение этих людей на родину сопряжено с угрозой для их жизней, однако наличие запретительных судебных ордеров у тех, кто подлежит депортации сейчас, остается невыясненным.

Ранее, в сентябре, власти США в последний момент приняли решение продлить на девять месяцев работу лагеря Ас-Сайлия в Катаре, где размещаются более тысячи афганцев, помогавших американской армии, и членов их семей. Тем не менее, вступив в должность на второй срок, президент приостановил запущенную его предшественником программу переселения беженцев. Серия президентских указов ужесточила иммиграционные правила, сместив приоритет в приеме беженцев на белых выходцев из Южной Африки. Это привело к тому, что тысячи людей, прошедших многолетние проверки безопасности и спасающихся от войн, оказались заблокированными в различных транзитных центрах по всему миру. (israelinfo.co.il)