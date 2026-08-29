Трое представителей движения «Талибан» неофициально прибыли в Германию для оказания помощи в депортации афганских граждан на родину. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее информации, делегация прибыла в ФРГ 26 августа. Перед отъездом из Кабула представители талибов сделали остановку в Катаре. В местном представительстве Германии им были выданы немецкие визы сроком действия 30 дней. В настоящее время группа находится в посольстве Афганистана в Берлине.

На следующей неделе делегация должна отправиться в Бонн и Мюнхен, где расположены генеральные консульства Афганистана. Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило NDR присутствие делегации «Талибана». Визит, как указывает телерадиокомпания, связан с дальнейшей депортацией афганских граждан на родину.

Речь идет об оформлении документов, которые признают талибы. Чтобы оперативно создать эти технические условия, как пояснили в МИД ФРГ, в страну на короткое время прибыла «группа технической поддержки».