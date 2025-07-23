Администрация президента США Дональда Трампа сокращает отдел Государственного департамента, созданный для переселения 250 тыс. афганцев в США. Об этом пишет The Washington Post.

На этом фоне сотрудничавшие с американскими и международными организациями афганцы опасаются депортации в Афганистан и возмездия со стороны Талибана. Сейчас они являются беженцами и с 2021 года проживают на территории 90 стран — партнеров США, где ожидают обработки своих заявок на получение разрешения на проживание и миграцию в США. Часть из этих граждан уже потеряли родственников из-за мести талибов.

Сейчас обработка документов беженцев и финансирование рейсов из стран их пребывания в США приостановлены указами Трампа. Тем не менее американский лидер недавно обещал предотвратить репатриацию находящихся в ОАЭ граждан Афганистана.