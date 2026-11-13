Массовый сбой в работе Microsoft затронул чешское министерство финансов. Об этом сообщило Чешское радио.

«Из-за глобального сбоя сервисов компании Microsoft в настоящее время не работает обмен электронной почтой с министерством финансов», — привело радио слова представителя ведомства.

Из-за сбоев в работе сервисов Microsoft с проблемами сталкиваются частные пользователи, компании и государственные учреждения по всему миру. Сбои затронули, в частности, электронную почту Outlook, коммуникационный сервис Teams и ИИ-ассистент Copilot.

Один из руководителей Microsoft, согласно британской BBC, проинформировал, что сбои не являются результатом кибератаки.