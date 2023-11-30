Вечером в четверг, 30 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. О проблемах с приложением сообщают жители Украины, Казахстана, Германии и Узбекистана.

Согласно данным Downdetector (онлайн-платформа, которая предоставляет информацию о статусе различных веб-сайтов и служб в реальном времени), у большей части пользователей возникли проблемы с подключением к серверу.

В комментариях люди жалуются, что не могут отправить сообщения и получают их з задержкой. Также сообщается, что на ПК приложение работает быстрее, чем на телефоне.