Парламент Гренландии принял решение об изменении часового пояса. С октября 2027 года разница во времени между Гренландией и Данией будет составлять четыре часа, сообщает издание Sermitsiaq.

Решение означает, что остров вернется к своему прежнему времени. Это позволит избежать увеличения временной разницы с Данией до пяти часов в летний период.

В Гренландии выбор часового пояса уже давно является предметом обсуждения. В 2022 году парламентарии проголосовали за изменение часового пояса с UTC-3 на UTC-2. Как тогда было заявлено, смысл этого шага — обеспечение равной разницы во времени как между Гренландией и США, так между Гренландией и Европой. Новый часовой пояс вступил в силу в марте 2023 года, вследствие чего в октябре 2023 года Гренландия не перешла на зимнее время. На практике это означало, что часовой пояс у нее не тот, что предписан ее географическим положением.

В мае две оппозиционные партии, популистская «Ориентир» («Налерак») и центристская социал-демократическая «Вперед» («Сиумут»), представили на первое чтение два законопроекта, предлагающих Гренландии вернуться к UTC-3. Тогда правительство отклонило запрос, но согласилось отменить летнее время.