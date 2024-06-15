Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки. На борту 250-местного самолета есть салон первого класса. Все кресла в самолете оснащены системой индивидуального управления и мультимедийной системой.

Большая часть авиапарка Georgian Airways получена от крупнейших лизинговых компаний США.