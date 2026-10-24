Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о внедрении спонсируемых властями Китая «пропагандистских ячеек» в американские вузы.

По его словам, ведомство выявило 80 таких организаций в 30 университетах страны и последние два месяца занималось их ликвидацией. Об этом он сказал в видеообращении, выложенном в соцсети X.

Господин Хегсет утверждает, что эти ячейки занимались кражей интеллектуальной собственности и влияли на умы американских студентов. По его словам, фактически они продолжали деятельность «Институтов Конфуция» — китайской сети международных культурно-образовательных центров. Американские университеты начали их массово закрывать после 2020 года, когда Госдепартамент США признал институты иностранной миссией КНР.

«Институты Конфуция» — это сеть международных культурно-образовательных центров, созданная Государственной канцелярией КНР по распространению китайского языка. Проект направлен на продвижение языка и культуры Китая за рубежом, а также на укрепление дружественных связей Пекина с другими государствами.

Некоторые учебные заведения, которые прекращали работу с сетью институтов, были вынуждены возвращать китайскому правительству миллионные субсидии, сообщало University World News. Однако вскоре Национальная ассоциация ученых США заявила о возрождении организаций в новых формах. В ее докладе от 2022 года отмечалось, что вузы заключали новые соглашения о партнерстве с китайскими университетами, создали новые центры и продолжили получать финансирование от тех же китайских правительственных ведомств.

Теперь Минобороны США внесло эти структуры в ведомственный список угроз национальной безопасности, объявил Пит Хегсет. «Пусть это послужит уроком любой стране, пытающейся присвоить наши изобретения или настроить нашу молодежь против собственного государства»,— заявил он в видеообращении.