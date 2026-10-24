Во Франции в субботу снова прошли многотысячные митинги в условиях существенного увеличения численности сил правопорядка для борьбы с погромщиками, сообщает Reuters. По данным властей, в манифестациях против падения уровня жизни и роста цен, а также слабого финансирования сферы образования участвовали 410 000 человек; профсоюзы заявили о более чем 800 000 протестующих. Правительство развернуло 70 000 полицейских и жандармов, что на 10 000 больше, чем на прошлых выходных. В Париже, по информации МВД, примерно 110 000 человек прошли маршем по городу, размахивая флагами и выдвигая лозунги с осуждением растущей стоимости жизни и углубляющегося неравенства. «Долой государство, полицию и фашистов!» — скандировали парижане.

Изначально митинг в столице Франции проходил относительно мирно, но группы агрессивных молодых людей, которые шли в хвосте колонны демонстрантов, устроили столкновения с полицией, забрасывая сотрудников камнями и другими предметами, пишет Euronews. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать зачинщиков в капюшонах. Столкновения также произошли в Лионе, Бордо, Гренобле, Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе, а полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Нанте, Бордо, Клермон-Ферране, Лилле и Ницце. Уровень насилия был гораздо менее масштабным, чем в прошлую субботу, когда мародеры и вандалы устроили погромы в Париже и других городах, отмечает Reuters.

«Мы должны быть предельно оперативны», — заявил журналистам глава МВД Франции Лоран Нуньес. Он также обвинил крайне левых активистов и преступные группировки в попытках разжечь насилие. К полудню, по словам министра, по всей стране было арестовано 135 человек, многие из которых были задержаны в результате превентивных обысков. В ходе них были обнаружены пиротехника, шарикоподшипники и другие предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.

В эти выходные французские власти усилили меры безопасности, а многие предприятия и торговые точки предпочли перестраховаться, заколотить витрины или вовсе закрыться на день. Также закрывались музеи и театры, включая Лувр, Музей Орсе и Парижскую оперу, не работало больше 20 станций метро. (themoscowtimes.com)