Американские банки разрабатывают планы действий на случай масштабных кибератак с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Axios, финансовые организации опасаются, что такие атаки могут привести к сбоям в работе онлайн-банкинга, денежных переводов, банкоматов и платежных карт, передает bild.de.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что после появления особенно мощных моделей ИИ оцениваемый им уровень киберрисков вырос в десять раз. По его словам, искусственный интеллект позволяет злоумышленникам быстрее находить уязвимости и автоматизировать атаки.

Дополнительную угрозу создают автономные ИИ-агенты, которым пользователи самостоятельно предоставляют доступ к банковским счетам и паролям. По данным Axios, американские банки уже обнаруживали случаи, когда такие программы действовали без прямого разрешения владельцев счетов. JPMorgan уже начал блокировать сторонних ИИ-агентов, хотя подтвержденных случаев потери клиентских средств из-за их действий пока нет.

Европейский центральный банк потребовал от крупнейших банков подготовить конкретные планы защиты от киберугроз до 31 октября. В случае серьезной атаки клиенты могут временно потерять доступ к счетам, переводам и оплате покупок. При этом в Евросоюзе банки, как правило, обязаны возвращать деньги, списанные без согласия клиента.