В субботу во Франции началась новая волна протестов против роста стоимости жизни — власти пытаются не допустить повторения вспышек насилия, прокатившихся по стране на прошлых выходных.

В Лионе спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками снова вышли на улицы и применили слезоточивый газ, чтобы разогнать около 150 демонстрантов, пытавшихся перекрыть дорогу возле центра города, где действовали ограничения на проведение акций.

«Полиция действительно очень мобильна: они приходят и разгоняют шествия ещё до того, как те успевают сформироваться», — рассказал 21-летний студент, участвовавший в акции.

Во время массовых протестов в прошлую субботу в ряде городов произошли серьёзные столкновения с полицией и вспышки насилия: поджигались здания и автомобили, люди в масках разбивали витрины и грабили магазины. В Париже беспорядки продолжились и в воскресенье: молодые люди в масках возводили горящие баррикады, полиция наступала толпу.

Французские власти в эти выходные усилили меры безопасности, многие предприятия предпочли перестраховаться, заколотить витрины или вовсе закрыться на день.

Изменение маршрута запланированной парижской акции в последний момент вызвало недовольство профсоюзов и политиков левого толка, которые считают, что такой шаг может разрознить колонны демонстрантов и спровоцировать новый хаос.

Сначала полиция согласовала шествие между площадями Бастилии и Нации на востоке столицы, но в пятницу отозвала разрешение и предложила перенести маршрут на юго-восточную окраину города — от Порт д’Итали до Порт де Винсен.

К югу от столицы власти также внимательно следят за съездом ультраправой партии «Национальное объединение» в Орлеане.

Форум, на котором выступят Марин Ле Пен и Жордан Барделла, привлёк как сторонников партии, так и её противников, что усиливает опасения по поводу возможных столкновений между ними.

По словам полиции, силы правопорядка размещены на различных путях въезда в город и в его центре, где сотрудники проводят проверки и изымают предметы, которые могут быть использованы для нарушения спокойного проведения запланированных мероприятий.

Около полудня полиция сообщила, что изъяла множество предметов, которые, как утверждается, предназначались для совершения актов насилия или создания враждебной атмосферы, в том числе в Орлеане, По, Ренне, Марселе и Туре. (euronews.com)