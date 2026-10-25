Представители оппозиционных партий и гражданского общества Грузии проводят шествие. Изначально они собрались во дворе Тбилисского государственного университета, откуда направляются шествием в сторону проспекта Руставели.

По заявлению оппозиционных политиков, сегодняшняя акция откликается на «ситуацию, сложившуюся в стране — разрушение демократии».

«То, что сегодня происходит в Грузии с точки зрения разрушения демократии и деструкции, действительно невообразимо на фоне того, что мы были страной-чемпионом на пути евроинтеграции, а сегодня являемся аутсайдерами, партии запрещаются и, фактически, происходит ограничение политической жизни, я уже не говорю о политзаключенных, что также является важным вызовом»,-заявил перед началом акции протеста у первого корпуса ТГУ лидер «Европейской Грузии» Гиги Церетели.

«Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили», должна начаться сегодня, идти по нарастающей и 28 ноября, в день, когда Кобахидзе отнял Европу, прийти к крупнейшей акции, — об этом написал в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

«Слава Грузии!», «Да здравствует единая и независимая Грузия!», — скандируют участники акции. Слоган акции: «Грузия без Иванишвили, грузинский народ заслуживает лучшего». (по материалам грузинских СМИ)