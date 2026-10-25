Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит сделать выбор между заключением сделки с Ираном и тем, чтобы «покончить с ним».

«Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. При этом американский лидер в очередной раз выразил мнение о том, что цены на нефть снизятся, как только завершится американо-израильский военный конфликт с Ираном.

24 октября Трамп в очередной раз допустил возможность того, что он примет решение о нанесении новых ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.