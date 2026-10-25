Октай Сарал, главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, освобожден от должности после его критических высказываний в адрес властей Азербайджана. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Ранее местные СМИ сообщали о возможной отставке Сарала, который 13 октября назвал запрет на ношение в школах Азербайджана хиджаба неприемлемым и призвал отменить его, после чего правящая партия «Ени Азербайджан» обвинила несколько турецких политиков во вмешательстве во внутренние дела республики.

По словам турецкого журналиста Талата Атиллы, он, услышав эту новость, связался с Саралом по телефону и спросил, действительно ли он освобождён от занимаемой должности.

Сарал подтвердил распространившуюся информацию.

«Мы не занимаем свои должности постоянно. Господин президент назначил нас на эту должность, и я ушёл с неё по его указанию. Ни на кого не держу обиды», — заявил он.

На вопрос Атиллы, стали ли его высказывания об Азербайджане причиной ухода с должности, Сарал ответил: «Да, похоже на то».

21 октября азербайджанский МИД объявил нежелательными персонами 31 гражданина Турции, в том числе политиков, журналистов и блогеров, и запретил им въезд в страну. Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за их высказываний в соцсетях и на интернет-платформах, направленных против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана, а также содержащих призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной вражды.