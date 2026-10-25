Тема подготовки к 13-му Саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), намеченному на 29-30 октября в Анкаре, включена в повестку очередного заседания правительства Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, члены правительства под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдоган обсудят 26 октября цели и задачи, которые планируется достичь в рамках Саммита ОТГ.

В Анкаре отмечают значимость дальнейшей консолидации позиции тюркских государств в свете формулы «Единство в языке, мыслях и делах».

Намечены к рассмотрению также региональные процессы, в частности, шаги по приближению мира между Украиной и Россией, и пути дипломатического урегулирования противоречий между Ираном и США. Особый акцент, как ожидается, будет сделан на мерах обеспечения безопасности судоходства в Черном море.