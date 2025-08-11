Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что Евросоюз готовится к разработке 19-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, ЕС не намерен идти на уступки до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт. Соответствующее заявление она сделала журналистам по итогам видеоконференции глав МИД стран Евросоюза, экстренно созванной в связи с предстоящим саммитом России и США на Аляске.

«Последовательность шагов важна. Пока Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки»,— сообщила госпожа Каллас.

Пока этого не случилось, она обещала «работать на 19-м пакетом санкций». Ранее в X она написала, что намерена завершить украинский конфликт с помощью «трансатлантического единства, поддержки Украины и давления на Россию».

Как добавила глава евродипломатии, для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности».