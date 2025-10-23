Украина не готова идти на территориальные уступки России. С таким заявлением вновь выступил глава государства Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция велась на YouTube.

«Никаких территориальных уступок», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос от европейских журналистов.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта.

По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.