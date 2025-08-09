Украина не пойдет на территориальные уступки во время обсуждения мирного соглашения с страной-агрессором Россией. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении утром в субботу, 9 августа.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что «украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир».

«Эту войну надо заканчивать. И Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов. И именно это проблема, а не что-то другое», – отметил глава государства.

По словам главы государства, Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Но любые решения, которые против украинцев, любые решения, которые без Украины, – они одновременно и решения против мира.

«Они (решения – ред.) ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми нашими партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желаний Москвы», – предупредил Зеленский.