Когда в 1939 году Гитлер и Сталин решили поделить Польшу между собой, Запад решил вступить в мировую войну, а когда Слободан Милошевич устроил резню в июле 1995 года в городе Сребреница в Боснии-Герцеговине, президент США Билл Клинтон быстро принял решение вместе с союзниками по НАТО разбомбить позиции боснийских сербов, тем самым принудив их к капитуляции.

Но когда Владимир Путин устами заместителя своего министра иностранных дел велел НАТО «собирать манатки» и убираться на границы 1997 года, все западные лидеры предпочли «страусиную политику» и молча наблюдали, как российская армия начинает подползать к ее границам через оккупацию Украины.

Понадобилось несколько месяцев, чтобы западные страны перешли от помощи украинской армии касками (Германия) и противотанковыми системи Javelin до ПЗРК Stinger, снарядов, гаубиц, артиллерии, бронемашин. Потом были Рамштайны, танковые коалиции, ПВО IRIS-T, ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS, системы ПВО PATRIOT. И только благодаря дипломатическим усилиям лично украинского президента Зеленского, который неустанно, изо дня в день, вел активнейшую разъяснительную работу как среди западного политического истеблишмента, так и населения западных стран. Его обращения с украинскими флагами в руках смотрели миллионы жителей планеты, и лишь благодаря их солидарности и поддержке лидеры западных стран и блок НАТО вынуждены были встать на сторону страны, подвергшейся агрессии. Ну, естественно, столь же значимую роль сыграли украинская армия и украинский народ, вставший на защиту своей земли буквально с вилами и топорами в руках, и даже с ядовитыми бабушкиными пирожками для оккупантов, и продемонстрировавшие яростное сопротивление врагу, разбив вконец миф о второй армии мира.

Но, все же, военная помощь всегда и во всем запаздывала – виновата ли была западная слишком медленно работающая бюрократическая машина или слабость, осторожность, опасения западных лидеров, что Россия начнет ядерную войну, это вопросы риторические. Но именно из-за нерешительности и несвоевременной помощи Запада случились Буча, Ирпень, Мелитополь, Краматорск, летели ракеты на головы мирных жителей, в буквальном смысле зачищались города и села с ликвидацией украинского населения. Аргумент «эскалации войны» раздавался каждый раз, когда решался вопрос поставок нового типа оружия для Украины. Киев отчаянно просил Запад закрыть небо, но союзники снова и снова говорили, что не могут использовать собственные ПВО или самолеты, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку это может быть расценено Путиным как прямое вмешательство в войну.

А потом, когда уже все же пошла помощь, украинская армия, наконец, смогла перейти от обороны к изгнанию оккупантов. Но Запад своей нерешительностью и медлительностью в поставках уже дал российской армии возможность окопаться в три линии, установить многокилометровые защитные барьеры в виде «драконьих зубов» и заминировать каждый метр украинской земли, а потом сам же стал укорять Украину в медленности контрнаступления и отсутствии значительного прогресса на фронте. На что получил аргументированный ответ – могли бы сами западные страны вести военные действия без поддержки с воздуха и без систем оружия дальнего действия? С самого начала весны украинская армия ждала запрошенное для наступательной операции вооружение, но там снова и снова тормозили поставки, результат – скоро осень, снова дожди, что затруднит продвижение тяжелой техники и солдат, следовательно будет вынужденная заморозка контрнаступления до следующих весны или лета. Но даже несмотря на все эти препоны, украинская армия в тяжелейших условиях смогла прорвать защитные барьеры и деоккупировать около 50% своей территории.

Параллельно, как известно, оказавшаяся в политической изоляции подсанкционная Россия, терпящая крупные экономические убытки, задействовала «пятую колонну» на Западе для принуждения Украины к миру. И в какой-то степени, похоже, ей это удается. Особенно, с учетом предстоящих президентских выборов в США – основные кандидаты от обеих партий используют украинский вопрос в своей предвыборной кампании – Байден хочет доложить избирателю о завершении конфликта в период своего первого срока, а Трамп – заверяет, что завершит войну в течение одного дня.

И в этой ситуации президент Зеленский предпринял отчаянный шаг — он вновь обратился к западной общественности через головы их политиков. Он дал большое интервью The Economist, в котором впервые сделал откровенное признание — Зеленский заявил, что он почувствовал изменения в отношении некоторых западных партнеров к нуждам Украины. «У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь, он или она не с нами», — сказал политик. Однако, даже понимая и принимая эту ситуацию, Зеленский заявляет — он и его команда настроены на длительное противостояние, но «если западные партнеры не окажут помощь Киеву, то они помогут Москве победить».

Разве не понимают западные партнеры Украины, что Путин недоговороспособен. Такого количества лжи не изрыгал ни один политик современности, сколько раз он менял свои цели в Украине – от «спецоперации» по уничтожению фашистских элементов до денацификации и демилитаризации и полного уничтожения украинского государства. И все это не слова, подтверждения этим целям приносит каждый день войны – от уничтожения украинских городов и инфраструктуры и до физической ликвидации, принудительного вывоза детей и неблагонадежных, или паспортизации и русификации украинцев.

Может ли Запад доверять Путину после демонстративного и дерзкого убийства Пригожина, которому он доверил Африку и поручил усмирять Украину любым способом? Уже и сторонники мирного разрешения российско-украинского конфликта, пытающиеся «сохранить лицо» российскому диктатору, вынуждены окончательно признать – он не договороспособен. Пройдет время, Россия передохнет, соберется силами, и вновь попросит НАТО «собирать манатки» и убираться из Восточной Европы и не зариться на подбрюшье своей империи. Легко она не сдастся, не откажется от своей маниакальной идеи фикс, а потому надо, как любит сам диктатор, «мочить».

Надо, НАТО, надо!!!