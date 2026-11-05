Американская администрация отрицает, что Марко Рубио может вскоре покинуть посты госсекретаря США и помощника президента по национальной безопасности, чтобы начать подготовку к участию в следующих выборах главы государства.

«Это фейковая новость, не имеющая под собой никаких оснований и опирающаяся на анонимные «источники», — написал на своей странице в X помощник госсекретаря США по связям с общественностью и прессой Дилан Джонсон. Он одновременно является специальным помощником президента США и заместителем директора по коммуникациям Белого дома. Джонсон охарактеризовал материал о предполагаемом скором уходе Рубио с госслужбы, опубликованный британской газетой The Independent со ссылкой на источники, как «полностью сфабрикованную фальшивку». Это «автогол The Independent», добавил чиновник.

Между тем, по сведениям газеты, Рубио может сложить с себя полномочия вследствие поражения правящей Республиканской партии США на промежуточных выборах в стране. Согласно информации издания, Рубио необходимо дистанцироваться от политики нынешнего президента США Дональда Трампа, в том числе от войны в Иране. Газета предположила, что это повысит его шансы в борьбе с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом за пост кандидата на пост главы администрации США от республиканцев в 2028 году.

По версии The Independent, в общей сложности до пяти руководителей федеральных ведомств могут покинуть администрацию Трампа в ближайшее время. Белый дом и Госдепартамент США не подтвердили эти утверждения.