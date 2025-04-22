Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную реорганизацию Государственного департамента, направленную на сокращение дублирующих структур и ликвидацию программ, которые, по мнению Белого дома, не соответствуют национальным интересам.

Как сообщает Reuters, об этом во вторник заявил государственный секретарь Марко Рубио.

«Этот подход усилит эффективность ведомства на всех уровнях — от центрального аппарата до зарубежных миссий», — отметил Рубио. По его словам, функции, ориентированные на конкретные регионы, будут объединены для повышения их действенности, избыточные подразделения — упразднены, а программы, не предусмотренные законом и не соответствующие приоритетам внешней политики США, — закрыты.

В рамках реформы руководить работой управления госдепартамента по гражданской безопасности, правам человека и демократии теперь будет координатор по иностранной помощи и гуманитарным вопросам.

Рубио, который возглавляет существенно реорганизованное в последние месяцы Агентство США по международному развитию (USAID), подверг резкой критике нынешнюю структуру Госдепартамента, заявив, что «он стал раздутым, забюрократизированным и не в состоянии выполнять свои ключевые дипломатические задачи в условиях новой эры соперничества великих держав».

Реформа последовала за февральским указом Трампа о реорганизации дипломатической службы США. В марте представители администрации сообщали о подготовке к закрытию почти десятка консульств. Однако в заявлении Рубио не упоминается о скором закрытии каких-либо американских дипломатических миссий. (svoboda.org)