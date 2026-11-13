Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига D), в котором встречались сборные Лихтенштейна и Азербайджана. Игра прошла на стадионе «Райнпарк» (Вадуц, Лихтенштейн). В качестве главного арбитра выступил Кристо Тохвер. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты Азербайджана.

Единственный мяч в матче забил полузащитник Азербайджана Махир Эмрели на 26-й минуте.

После четырёх матчей группового этапа сборная Азербайджана набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 2. Лихтенштейн заработал одно очко после трёх игр и располагается на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).