Лидеры Европейского Союза согласовали формат представительства Европы на предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом на пресс-конференции в Дублине после неформального саммита лидеров ЕС заявил президент Евросовета Антониу Кошта, сообщает «Европейская правда».

По словам Кошты, позиция ЕС ясна: безопасность Европы начинается с безопасности Украины, и ЕС приветствует все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привести Россию за стол переговоров.

«Мы всячески поддерживаем этот процесс и надеемся, что он даст конкретные результаты. Сегодня лидеры договорились, что нашей европейской командой для переговоров о мире в Украине являются институты Европейского Союза и страны Е5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. – Ред.)», – сказал Кошта.

По его словам, принципы и позиции ЕС в этих переговорах остаются хорошо известными, и европейская команда будет продолжать действовать в тесной координации и полном единстве.

«Европа должна говорить одним четким и единым голосом. Во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и безопасность нашей страны», – сказал он.