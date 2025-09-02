Согласно решению правительства Азербайджана, Международный комитет Красного Креста (МККК) 3 сентября 2025 года закроет своё представительство в стране.

Об этом сообщили в МККК.

Отмечается, что МККК, в соответствии со своим мандатом и обязательствами Азербайджана по Женевским конвенциям, продолжит сотрудничество с властями страны для оказания поддержки лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права: «Мы намерены продолжать диалог по вопросам гуманитарной дипломатии и другим гуманитарным темам, представляющим взаимный интерес».