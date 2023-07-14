Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного комитета Красного креста в Азербайджане Драганой Кожич.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на Лачынском погранично-пропускном пункте, а также вопросы деятельности МККК в городе Ханкенди Азербайджана.

Дж.Байрамов заявил, что обстрел пункта 15 июня, а также доставка водителями армянского происхождения контрабандной продукции в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного креста, свидетельствуют о том, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и своей незаконной деятельности.

В ходе проведенных обсуждений министр Джейхун Байрамов заявил о возможности продолжения пересечения армянскими жителями пограничного пункта с участием МККК и соблюдением необходимых правил в целях получения медицинских услуг.

Что касается снабжения армянских жителей необходимыми товарами, азербайджанская сторона еще раз напомнила, что для этого есть возможность использовать дорогу Агдам-Ханкенди.